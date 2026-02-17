Пострадали люди. Главное об обрушении здания военной полиции в Ленобласти

ТАСС собрал основное о происшествии.
- ЧП произошло в Сертолове.
- По предварительным данным, пострадали люди.
- На месте происшествия находятся подразделения Леноблпожспас и МЧС.
- Губернатор региона Александр Дрозденко поручил оказать помощь военным в разборе завалов.
- Причины случившегося устанавливаются.
- Военная прокуратура контролирует ситуацию с обрушением.
- Завели уголовные дела о халатности и нарушении требований пожарной безопасности.
Узнать больше по теме
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.Читать дальше