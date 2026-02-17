Ричмонд
Пострадали люди. Главное об обрушении здания военной полиции в Ленобласти

На территории военной части в Ленинградской области обрушилось здание военной полиции.

Источник: Валентин Егоршин/ТАСС

ТАСС собрал основное о происшествии.

  • ЧП произошло в Сертолове.
  • По предварительным данным, пострадали люди.
  • На месте происшествия находятся подразделения Леноблпожспас и МЧС.
  • Губернатор региона Александр Дрозденко поручил оказать помощь военным в разборе завалов.
  • Причины случившегося устанавливаются.
  • Военная прокуратура контролирует ситуацию с обрушением.
  • Завели уголовные дела о халатности и нарушении требований пожарной безопасности.

