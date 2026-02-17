Пять мирных жителей пострадали при ударах дронов ВСУ в Белгородской области

Вооруженные силы Украины атаковали с помощью беспилотников три населенных пункта в Белгородской области. В результате ударов ранения получили пять мирных жителей. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
В поселке Майский Белгородского округа беспилотник атаковал коммерческий объект, в результате чего один мужчина получил множественные осколочные ранения головы и живота, а у другого диагностированы ранения грудной клетки и бедра. Также за помощью обратилась женщина с предварительным диагнозом «баротравма». Бригады скорой помощи доставляют пострадавших в городскую больницу № 2 Белгорода. В здании повреждены окна, фасад и входная группа.
Также целями украинских дронов стали автомобили в Грайворонском и Шебекинском округах. В районе села Почаево FPV-дрон полностью уничтожил машину, а ее водитель получил баротравму и ожог руки. После оказания первой помощи в местной ЦРБ его перевели в областную клиническую больницу.
В селе Белянка под ударом беспилотника оказался еще один автомобиль. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением спины бойцы территориальной самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ.