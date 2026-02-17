Ричмонд
Два уголовных дела возбудили после обрушения здания военной полиции в Сертолово

ЧП во Ленобласти стало поводом для серьезного разбирательства.

Источник: Комсомольская правда

После обрушения здания военной полиции в Сертолово Всеволожского района Ленобласти возбудили два уголовных дела. Разбирательства инициировали по статье о нарушении требований пожарной безопасности и статье о халатности. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

— Предварительно установлено, что в результате происшествия есть пострадавшие, — добавили в ведомстве.

Экстренные службы до сих пор не покинули место. Они назначили комплекс следственных действий, которые помогут выяснить все обстоятельства и причины случившегося.

Напомним, обрушение произошло днем 17 февраля. Судя по опубликованным кадрам, в трехэтажном здании рухнули части третьего и второго этажей, а также крыши. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сразу поручил силовому блоку оказать военным помощь в разборе завалов и спасении пострадавших. На вызов приехали сотрудники МЧС России и «Леноблпожспаса».

