В Воронежской области анестезиолог пойдет под суд после гибели пациента на операционном столе

Трагедия случилась в апреле 2024 года, когда в приемное отделение поступил 35-летний мужчина с острыми болями в животе. Пациенту требовалось срочное хирургическое вмешательство, однако на этапе подготовки к нему анестезиолог случайно повредил артерию больного. Это спровоцировало серьезные осложнения, которые требовали немедленного и пристального внимания со стороны медицинского персонала.