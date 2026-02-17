Ричмонд
В Воронежской области анестезиолог пойдет под суд после гибели пациента на операционном столе

Врача обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

Источник: Комсомольская правда

В Новохоперском районе завершено расследование уголовного дела против 33-летнего анестезиолога-реаниматолога местной районной больницы. Врача обвиняют в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Поводом для разбирательства послужила трагическая ошибка, допущенная во время подготовки к экстренной операции. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры 17 февраля.

Трагедия случилась в апреле 2024 года, когда в приемное отделение поступил 35-летний мужчина с острыми болями в животе. Пациенту требовалось срочное хирургическое вмешательство, однако на этапе подготовки к нему анестезиолог случайно повредил артерию больного. Это спровоцировало серьезные осложнения, которые требовали немедленного и пристального внимания со стороны медицинского персонала.

По версии следствия, медик проигнорировал свою обязанность контролировать состояние мужчины и следить за корректной работой медицинского оборудования. В результате неоказания своевременной помощи пациент скончался.

В ближайшее время материалы дела рассмотрит Новохоперский районный суд.