В Сочи поставят на учет девочку, снявшую скандальное видео во время атаки ВСУ

Правоохранители рассматривают вопрос о постановке на учет в УВД 13-летней жительницы Сочи, раскритиковавшей на видео работу систем ПВО.

Источник: Комсомольская правда

В Сочи правоохранительные органы поставят на школьный учет 13-летнюю девочку, опубликовавшую в соцсетях провокационный ролик, снятый во время атаки ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Сотрудники ЦПЭ краевого главка полиции установили героиню видео, которое возмутило сочинцев. Ей оказалась 13-летняя девушка», — говорится в сообщении.

Как передавал «КП-Краснодар», инцидент вызвал общественный резонанс среди жителей города. 15 февраля несовершеннолетняя опубликовала в соцсетях видео, на котором в нецензурной форме раскритиковала работу систем противовоздушной обороны и звуки сирен во время атаки беспилотников в Сочи.

Девочка надела на голову кастрюлю в качестве «защиты», заявив о своей готовности «идти на бой» в условиях реальной угрозы. По факту произошедшего полиций Сочи была инициирована проверка. Также сотрудниками ведомства рассматривается вопрос о постановке несовершеннолетней на учет в УВД.

