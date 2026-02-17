В Сочи поставят на учет девочку, снявшую скандальное видео во время атаки ВСУ

Девочка надела на голову кастрюлю в качестве «защиты», заявив о своей готовности «идти на бой» в условиях реальной угрозы. По факту произошедшего полиций Сочи была инициирована проверка. Также сотрудниками ведомства рассматривается вопрос о постановке несовершеннолетней на учет в УВД.