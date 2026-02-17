В Казани рухнула не чищенная от снега с прошлого года крыша дома

Ранее в Бугульме женщина пострадала от падения глыбы льда с крыши дома и была госпитализирована с травмой головы. По предварительным данным, её жизнь находится вне опасности. При этом очевидцы сообщают, что предупреждающая табличка об опасности схода снега появилась на месте происшествия уже после инцидента.