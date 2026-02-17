В Казани рухнула не чищенная от снега с прошлого года крыша дома

В администрации города заявили, что старая кровля не выдержала аномальных осадков, которые прошли на днях. Однако журналисты канала оспаривают эту версию, настаивая на том, что уборкой снега никто не занимался на протяжении долгого времени — с декабря.
После случившегося коммунальщики приступили к очистке крыши соседнего дома на улице Красной Позиции, где высота сугробов достигла двух метров, хотя по правилам службы должны убирать снег, когда высота покрова достигает всего 30 сантиметров.
Ранее в Бугульме женщина пострадала от падения глыбы льда с крыши дома и была госпитализирована с травмой головы. По предварительным данным, её жизнь находится вне опасности. При этом очевидцы сообщают, что предупреждающая табличка об опасности схода снега появилась на месте происшествия уже после инцидента.
