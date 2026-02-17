Тела женщины и ее 15-летнего сына нашли в квартире в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде в квартире на Красноуральской улице нашли тела 40-летней женщины и ее 15-летнего сына. Об этом во вторник, 17 февраля, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.
Следственные органы не нашли явных телесных повреждений. В квартире установлена газовая колонка, и основной версией происшествия считается отравление угарным газом.
В связи с гибелью двух человек возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Проведены необходимые экспертизы, включая проверку исправности газового оборудования.
Следователи продолжают выяснять все детали трагедии, говорится в материале.
6 февраля в одной из съемных квартир в Туле обнаружили тела 24-летнего парня и 20-летней девушки. Согласно основной версии ведомства, причиной их смерти стало отравление угарным газом. Изначально тревогу забила мать молодого человека: сын перестал выходить на связь.