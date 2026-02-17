Ричмонд
+6°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дело о пропаганде наркотиков завели против рэпера Ганвеста по заявлению Мизулиной

Против рэпера Ганвеста (настоящее имя — Руслан Гоминов) возбудили административное дело за пропаганду наркотиков.

Против рэпера Ганвеста (настоящее имя — Руслан Гоминов) возбудили административное дело за пропаганду наркотиков. Об этом 17 февраля сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в соцсетях.

Проверку инициировала сама Мизулина. Дело вели в ГУ МВД по Санкт-Петербургу. По информации Мизулиной, тексты песен артиста отправили на психолого-лингвистическую экспертизу.

Ганвест родился в 1992 году в Казахстане, работал грузчиком и строителем. В 2008-м взял псевдоним, пытался пробиться через проект «Молодая кровь», но вылетел во втором туре. В Москве торговал в магазине Black Star и раздавал покупателям флешки со своими треками.

Первую популярность ему принес трек «Звездопад» в 2018-м. Затем вышли хиты «Никотин» и «Дурман». Ганвест сотрудничал с Джиганом и Natan’ом, но после 2019 года интерес к нему упал. Новая волна популярности накрыла артиста в 2025-м — тогда он сменил образ и заговорил на непонятном языке: «пэпэ», «шнейне», «фа», «втафаа». Сам рэпер называет это пародией на западную вайп-культуру.

Читайте также: «Стало известно о неожиданном воссоединении Гуфа с бывшей возлюбленной».

Узнать больше по теме
Екатерина Мизулина: биография общественницы и борца за безопасный интернет
Раньше Екатерину Мизулину упоминали как дочь бывшего депутата Госдумы Елены Мизулиной. Все изменилось, когда активистка завела блог и сама набрала популярность. Подробнее о ней читайте в нашем материале.
Читать дальше