Дело о пропаганде наркотиков завели против рэпера Ганвеста по заявлению Мизулиной

Против рэпера Ганвеста (настоящее имя — Руслан Гоминов) возбудили административное дело за пропаганду наркотиков. Об этом 17 февраля сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в соцсетях.
Проверку инициировала сама Мизулина. Дело вели в ГУ МВД по Санкт-Петербургу. По информации Мизулиной, тексты песен артиста отправили на психолого-лингвистическую экспертизу.
Ганвест родился в 1992 году в Казахстане, работал грузчиком и строителем. В 2008-м взял псевдоним, пытался пробиться через проект «Молодая кровь», но вылетел во втором туре. В Москве торговал в магазине Black Star и раздавал покупателям флешки со своими треками.
Первую популярность ему принес трек «Звездопад» в 2018-м. Затем вышли хиты «Никотин» и «Дурман». Ганвест сотрудничал с Джиганом и Natan’ом, но после 2019 года интерес к нему упал. Новая волна популярности накрыла артиста в 2025-м — тогда он сменил образ и заговорил на непонятном языке: «пэпэ», «шнейне», «фа», «втафаа». Сам рэпер называет это пародией на западную вайп-культуру.
