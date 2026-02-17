Дело о пропаганде наркотиков завели против рэпера Ганвеста по заявлению Мизулиной

Первую популярность ему принес трек «Звездопад» в 2018-м. Затем вышли хиты «Никотин» и «Дурман». Ганвест сотрудничал с Джиганом и Natan’ом, но после 2019 года интерес к нему упал. Новая волна популярности накрыла артиста в 2025-м — тогда он сменил образ и заговорил на непонятном языке: «пэпэ», «шнейне», «фа», «втафаа». Сам рэпер называет это пародией на западную вайп-культуру.