У россиян начали пропадать сообщения в Telegram

Напомним, что ранее Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) официально предупредила о введении «последовательных ограничений» в отношении сервиса. Как пояснили в надзорном ведомстве, такие меры призваны «добиться исполнения законов РФ» от мессенджеров, которые систематически игнорируют требования властей и не обеспечивают защиту граждан. При этом в государственном органе подчеркнули, что санкции могут быть сняты только в случае полного устранения нарушений.