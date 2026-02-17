Минимум трое погибли при обрушении здания военной полиции под Петербургом

«На месте работает специализированная техника. Следственные действия продолжаются», — написал губернатор в Telegram-канале.
По данным СМИ, днем 17 февраля в здании произошел взрыв. Дрозденко подтвердил сообщения об обрушении, но причину не назвал. СКР возбудил дело о нарушении требований пожарной безопасности и халатности.
Узнать больше по теме
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.Читать дальше