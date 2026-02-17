Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минимум трое погибли при обрушении здания военной полиции под Петербургом

Тела троих погибших найдены при разборе завалов на месте обрушения здания военной полиции в Сертолово. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Источник: Валентин Егоршин/ТАСС

«На месте работает специализированная техника. Следственные действия продолжаются», — написал губернатор в Telegram-канале.

По данным СМИ, днем 17 февраля в здании произошел взрыв. Дрозденко подтвердил сообщения об обрушении, но причину не назвал. СКР возбудил дело о нарушении требований пожарной безопасности и халатности.

Узнать больше по теме
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
Читать дальше