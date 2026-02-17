Тела трёх погибших нашли на месте обрушения здания военной полиции в Ленобласти

«В результате разбора завалов на месте частичного обрушения административного здания в воинской части в Сертолово обнаружены тела трёх погибших», — написал он в Telegram-канале.
На месте происшествия задействована специализированная техника. Расследование инцидента продолжается.
Напомним, сегодня в военной комендатуре города Сертолово прогремел взрыв, частично разрушивший здание. Предварительно, погибли три человека. СК возбудил уголовные дела. Расследование ведётся по статьям о нарушении требований пожарной безопасности и халатности.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.