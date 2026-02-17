Ричмонд
Тела трёх погибших нашли на месте обрушения здания военной полиции в Ленобласти

Тела трёх погибших найдены во время разбора завалов на месте обрушения здания на территории военной части в Сертолово. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

«В результате разбора завалов на месте частичного обрушения административного здания в воинской части в Сертолово обнаружены тела трёх погибших», — написал он в Telegram-канале.

На месте происшествия задействована специализированная техника. Расследование инцидента продолжается.

Напомним, сегодня в военной комендатуре города Сертолово прогремел взрыв, частично разрушивший здание. Предварительно, погибли три человека. СК возбудил уголовные дела. Расследование ведётся по статьям о нарушении требований пожарной безопасности и халатности.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

