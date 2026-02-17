В Ленобласти после обрушения здания военной полиции найдены тела трех погибших

На месте обрушения здания военной полиции в Ленобласти обнаружены тела троих погибших. Об этом в личном Telegram-канале сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
«В результате разбора завалов на месте частичного обрушения административного здания в воинской части в Сертолово обнаружены тела трех погибших», — написал он.
Дрозденко заявил, что на месте в настоящий момент работает специализированная техника, разбор обвалившейся части здания продолжается. Также на месте ведутся следственные действия.
Ранее KP.RU сообщал, что следственные органы СК России возбудили уголовное дело по факту обрушения здания военной полиции в Сертолово Ленинградской области. Расследование ведется по статьям о нарушении требований пожарной безопасности и халатности.