Дрозденко: Тела трех погибших нашли на месте обрушения здания в Ленобласти

В результате разбора завалов на месте частичного обрушения административного здания в воинской части в городе Сертолово в Ленинградской области нашли тела трех погибших. Об этом во вторник, 17 февраля, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

— В результате разбора завалов на месте частичного обрушения административного здания в воинской части в Сертолово обнаружены тела трех погибших. На месте работает специализированная техника. Следственные действия продолжаются, — написал глава области в своем Telegram-канале.

Здание военной полиции обрушилось в результате взрыва 17 февраля. В свою очередь жители Сертолова отметили, что слышали громкий хлопок.

Позднее представители военной прокуратуры Санкт-Петербургского гарнизона взяли на контроль ситуацию с обрушением здания в Сертолове и выехали на место происшествия.

