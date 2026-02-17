Ричмонд
СК показал видео обрушившегося здания военной комендатуры в Ленобласти

Следственный комитет опубликовал видео с места обрушения здания военной комендатуры в Сертолово.

Следственный комитет опубликовал видео с места обрушения здания военной комендатуры в Сертолово. Кадры сняты во Всеволожском районе Ленобласти, где продолжают работать следователи и криминалисты, пишет «МК в Питере».

Расследование ведется по двум статьям — о нарушении правил пожарной безопасности и халатности. Специалисты изучают обломки, опрашивают очевидцев и проводят необходимые экспертизы.

Ранее сообщалось о трех погибших. Изначально СМИ писали, что в здании произошел взрыв.

Ход разбирательства взяла под контроль военная прокуратура. На месте также работают спасатели. Причины обрушения пока не установлены, все версии проверяются.