«ВкусВиллу» выдали предписание после отравления подростков пельменями в Москве

Сети продуктовых магазинов «ВкусВилл» выдали предписание о приостановке реализации партий пельменей от изготовителя «Гурман», которыми отравились двое московских подростков. Об этом во вторник, 17 февраля, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве.