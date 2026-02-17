«ВкусВиллу» выдали предписание после отравления подростков пельменями в Москве

Сети продуктовых магазинов «ВкусВилл» выдали предписание о приостановке реализации партий пельменей от изготовителя «Гурман», которыми отравились двое московских подростков. Об этом во вторник, 17 февраля, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве.
По словам представителей ведомства, специалисты начали эпидемиологическое расследование после того, как двое молодых людей заразились сальмонеллезом. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.
— Управлением Роспотребнадзора по Москве незамедлительно начато эпидрасследование в связи с реализацией некачественного продукта, — передает официальный Telegram-канал управления службы.
Из реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в Первомайском районе Алтайского края госпитализировали 11 подопечных с симптомами острой кишечной инфекции.
Ранее около 50 учеников школы № 62 в Ульяновске обратились за медицинской помощью с симптомами отравления. Региональная прокуратура организовала проверку по факту инцидента.