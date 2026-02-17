Ричмонд
Спасатели эвакуировали девушку из леса в Москве

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Спасатели эвакуировали из леса в Москве девушку, которой стало плохо во время похода, сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Источник: © РИА Новости

«Эвакуировали женщину из леса в НАО. Семнадцатого февраля в 18.08 (мск — ред.) в службу “112” Москвы поступило сообщение от взволнованного мужчины: во время похода его спутнице стало плохо в лесу, эвакуировать девушку самостоятельно нет возможности из-за существенного снежного покрова», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что на место происшествия были высланы расчеты ПСО № 308, ПСО № 319, АСО № 4, АСО № 6 и кинологический расчет столичного пожарно-спасательного центра. Специалист направления «Лес на связи» ПСО «ЛизаАлерт» оказал помощь в уточнении маршрута и местонахождения нуждающихся в помощи молодых людей.

«Пожарные и спасатели сформировали поисковые группы, нашли молодых людей и с помощью местных жителей с мотобуксировщиками организовали эвакуацию пострадавшей на носилках. Девушку передали работникам скорой помощи, молодой человек от госпитализации отказался», — добавляется в сообщении.