Китайский водитель застрял в сугробе в Подмосковье на два дня

В городе Егорьевске Московской области спасатели вытащили из сугроба грузовой автомобиль SITRAK, водитель которого оказался гражданином Китая и не говорил по-русски. Всего машина находилась в сугробе двое суток. Об этом во вторник, 17 февраля, сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».
Спасательная операция продлилась менее часа. Для общения с автомобилистом специалисты использовали онлайн-переводчик.
— Выяснилось, что мужчина уже двое суток не может выбраться из снега и доставить груз на хлопчатобумажный комбинат! Работники противопожарно-спасательной службы закрепили буксировочный трос на грузовике и с помощью пожарной автоцистерны вытащили фуру из заноса, — передает Telegram-канал службы.
9 января сотрудники столичного аэропорта Домодедово с помощью лопат откопали самолет авиакомпании NordStar, который застрял в сугробе и забуксовал на взлетно-посадочной полосе. Работники авиагавани расчистили шасси и помогли воздушному судну, которое должно было вылететь в Норильск, вырулить на полосу.