Китайский водитель застрял в сугробе в Подмосковье на два дня

В городе Егорьевске Московской области спасатели вытащили из сугроба грузовой автомобиль SITRAK, водитель которого оказался гражданином Китая и не говорил по-русски. Всего машина находилась в сугробе двое суток. Об этом во вторник, 17 февраля, сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».