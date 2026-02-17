Пешеход и пассажир электробуса пострадали после ДТП в Ростове

Вечером 17 февраля в Ростове-на-Дону случилось дорожное происшествие с участием электробуса. Пострадали два человека, сообщили в управлении Госавтоинспекции.
Предварительно, около 18:20 на проспекте Ленина, 48-летний водитель электробуса сбил 21-летнего пешехода, переходившего дорогу в неустановленном для этого месте (в 50-ти метрах от «зебры»). Также пострадал 73-летний пассажир общественного транспорта.
Детали происшествия выясняют полицейские.
Правоохранители просят пешеходов переходить дорогу только в разрешенных местах и на зеленый сигнал светофора. Водителям также следует помнить о ПДД, нужно всегда снижать скорость вблизи пешеходных переходов, остановок и перекрестков.
