Пешеход и пассажир электробуса пострадали после ДТП в Ростове

Дорожное происшествие с участием электробуса случилось в Ростове, есть пострадавшие.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 17 февраля в Ростове-на-Дону случилось дорожное происшествие с участием электробуса. Пострадали два человека, сообщили в управлении Госавтоинспекции.

Предварительно, около 18:20 на проспекте Ленина, 48-летний водитель электробуса сбил 21-летнего пешехода, переходившего дорогу в неустановленном для этого месте (в 50-ти метрах от «зебры»). Также пострадал 73-летний пассажир общественного транспорта.

Детали происшествия выясняют полицейские.

Правоохранители просят пешеходов переходить дорогу только в разрешенных местах и на зеленый сигнал светофора. Водителям также следует помнить о ПДД, нужно всегда снижать скорость вблизи пешеходных переходов, остановок и перекрестков.

