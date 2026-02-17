Младенец в Челябинской области чуть не задохнулся из-за ногтя в горле

Врачи Челябинской областной детской клинической больницы вытащили из горла 10-месячного ребенка нарощенный ноготь, который закрывал 80 процентов голосовой щели. Об этом во вторник, 17 февраля, сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.
По словам эндоскописта Натальи Степановой, младенец плохо дышал: при вдохах были слышны хрипы. Его мать предположила, что мальчик подавился собачьим кормом. В процессе операции врачи установили, что в горле младенца застрял плотный и твердый объект, похожий на кость.
— Вытащили и обалдели от того, что это нарощенный ноготь, жесткий, как кость. Как это тело вдохнуть? Фантастика — как он не задохнулся, — высказалась Степанова.
После эндоскопии ребенок провел ночь в реанимации, а позднее его перевели в отделение для дальнейшего наблюдения, сообщили на странице больницы в VK.
25 ноября врачи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля достали из желудка 13-летней девочки стоматологическую скобу, которую она случайно проглотила. Процедура продлилась около 10 минут и прошла успешно. Во время осмотра пациентки врачи не выявили травматических дефектов слизистой.