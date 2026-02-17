Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Карелии мужчину лишили гражданства за оскорбление российского паспорта

В Карелии 30-летнего мужчину лишили российского гражданства после того, как он оскорбил паспорт РФ. Об этом во вторник, 17 февраля, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Карелии 30-летнего мужчину лишили российского гражданства после того, как он оскорбил паспорт РФ. Об этом во вторник, 17 февраля, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В январе этого года в Сети появились кадры, на которых мужчина в уничижительной форме говорит о российском паспорте. Этим человеком оказался 30-летний иностранец, который получил гражданство РФ в 2020 году.

После проверки со стороны полицейских и сотрудников ФСБ миграционная служба прекратила его гражданство, а паспорта, которые выдали ему ранее, теперь признаны недействительными, говорится в публикации.

До этого в Краснодаре получившая российский паспорт украинка оскорбила военных спецоперации, за это ее лишили гражданства РФ. Ее арестовали на 15 суток. Также женщине выписали штраф в размере 45,8 тысячи рублей.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше