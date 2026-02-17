В Карелии мужчину лишили гражданства за оскорбление российского паспорта

В Карелии 30-летнего мужчину лишили российского гражданства после того, как он оскорбил паспорт РФ. Об этом во вторник, 17 февраля, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В январе этого года в Сети появились кадры, на которых мужчина в уничижительной форме говорит о российском паспорте. Этим человеком оказался 30-летний иностранец, который получил гражданство РФ в 2020 году.
После проверки со стороны полицейских и сотрудников ФСБ миграционная служба прекратила его гражданство, а паспорта, которые выдали ему ранее, теперь признаны недействительными, говорится в публикации.
До этого в Краснодаре получившая российский паспорт украинка оскорбила военных спецоперации, за это ее лишили гражданства РФ. Ее арестовали на 15 суток. Также женщине выписали штраф в размере 45,8 тысячи рублей.