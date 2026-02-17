В ХМАО из больницы выписали детей, которых завалило снегом

О трагедии стало известно 14 февраля. Изначально сообщалось, что компания несовершеннолетних попала под снежную лавину, а один из подростков перенёс клиническую смерть и находится в реанимации. Недавно стало известно, что он скончался, а второй пострадавший госпитализирован с тяжёлыми переломами. Хоккейный корт, где произошла трагедия, является частью Муниципального учреждения «Центр физической культуры и спорта “Юность”. Директора и главного инженера спортцентра уже задержали.