В ХМАО из больницы выписали детей, которых завалило снегом

Дети, пострадавшие при сходе снега с крыши спорткомплекса в Лянторе, завершили лечение и выписаны из больниц. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения ХМАО Роман Паськов.

Источник: Life.ru

По его словам, подростки прошли стационарное лечение в Лянторской городской больнице и Сургутской клинической травматологической больнице и выписаны с рекомендациями врачей.

О трагедии стало известно 14 февраля. Изначально сообщалось, что компания несовершеннолетних попала под снежную лавину, а один из подростков перенёс клиническую смерть и находится в реанимации. Недавно стало известно, что он скончался, а второй пострадавший госпитализирован с тяжёлыми переломами. Хоккейный корт, где произошла трагедия, является частью Муниципального учреждения «Центр физической культуры и спорта “Юность”. Директора и главного инженера спортцентра уже задержали.

