Дом на две семьи загорелся в подмосковном Пушкине

Одноэтажный дом на две семьи загорелся в поселке Тарасовка Пушкинского городского округа. Сотрудники МЧС России приступили к тушению пламени. Об этом во вторник, 17 февраля, сообщили в пресс-службе «Мособлпожспаса».
— Огнеборцы остановили распространения огня. Работы по ликвидации пожара продолжаются, — передает официальный Telegram-канал ведомства.
В этот же день в Москве загорелась квартира жилого дома в Напольном проезде. Огонь охватил помещение на четвертом этаже здания. Пожарные ликвидировали возгорание. Из дома спасли 10 человек, в том числе 11-летнего ребенка. В результате пожара погиб котенок.