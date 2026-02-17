Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за три часа сбили 14 БПЛА над регионами РФ

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) за три часа ликвидировали 14 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом во вторник, 17 февраля, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) за три часа ликвидировали 14 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом во вторник, 17 февраля, сообщили в пресс-службе Минобороны.

— В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, пять БПЛА ликвидировали над территорией Белгородской области, пять беспилотников сбили над территорией Курской области, два — над Ростовской областью, один — над территорией Брянской области и один БПЛА — над территорией Орловской области.

В этот же день в поселке Волна Темрюкского района в результате атаки беспилотника загорелся резервуар с нефтепродуктами на площади 1250 квадратных метров. Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше