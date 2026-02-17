«Мисс Вселенной — 2025» Бош стало плохо на глазах у тысяч зрителей в Эквадоре

А ранее на Олимпиаде в Италии три биатлонистки из сборных Германии и Чехии пострадали от пищевого отравления после ужина в олимпийской деревне, из-за чего две из них пропустили спринтерскую гонку. Немка Янина Хеттих-Вальц в последний момент отказалась от выхода на дистанцию: организм дал сбой, и врачи не рекомендовали ей стартовать. Вторая спортсменка всё же вышла, но из-за ошибок улетела вниз на 12 место. Чешская биатлонистка и вовсе осталась на зрительских трибунах.