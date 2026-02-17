«Мисс Вселенной — 2025» Бош стало плохо на глазах у тысяч зрителей в Эквадоре

«Мисс Вселенная — 2025» Фатима Бош упала в обморок на карнавале в Эквадоре. Видео © X / Alfredo Acosta.
Во время шествия Бош находилась на движущейся платформе и приветствовала зрителей, когда внезапно почувствовала резкое ухудшение самочувствия. Она опустилась на колени, после чего к ней подошёл организатор мероприятия.
После случившегося обладательницу титула освободили от дальнейшего участия в праздничной программе на один день для прохождения обследования. Официальных комментариев о причинах произошедшего представители Бош пока не предоставили. Среди возможных версий рассматривается острая горная болезнь — состояние, возникающее при пониженном уровне кислорода и атмосферного давления на значительной высоте.
А ранее на Олимпиаде в Италии три биатлонистки из сборных Германии и Чехии пострадали от пищевого отравления после ужина в олимпийской деревне, из-за чего две из них пропустили спринтерскую гонку. Немка Янина Хеттих-Вальц в последний момент отказалась от выхода на дистанцию: организм дал сбой, и врачи не рекомендовали ей стартовать. Вторая спортсменка всё же вышла, но из-за ошибок улетела вниз на 12 место. Чешская биатлонистка и вовсе осталась на зрительских трибунах.
