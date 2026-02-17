Спасатели вывели из московского леса девушку, которой стало плохо

Сигнал о помощи поступил в службу 112 от мужчины, который находился вместе с пострадавшей. Он рассказал операторам, что его спутница нуждается в медицинской помощи, однако самостоятельно выбраться из лесного массива они не могут из-за обилия снега. Прогулка проходила в районе Новой Москвы, но точное местоположение туристы назвать затруднялись.