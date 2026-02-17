Спасатели вывели из московского леса девушку, которой стало плохо

Сигнал о помощи поступил в службу 112 от мужчины, который находился вместе с пострадавшей. Он рассказал операторам, что его спутница нуждается в медицинской помощи, однако самостоятельно выбраться из лесного массива они не могут из-за обилия снега. Прогулка проходила в районе Новой Москвы, но точное местоположение туристы назвать затруднялись.
На вызов оперативно выехали сотрудники экстренных служб. Чтобы максимально точно определить координаты потерявшихся, к работе подключили специалиста поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Обнаружив замерзающих людей, спасатели организовали их эвакуацию. Поскольку передвигаться самостоятельно женщина не могла, на помощь пришли местные жители с мотобуксировщиками. Пострадавшую бережно погрузили на носилки и транспортировали до дороги, где её уже ждали врачи. Мужчина, сопровождавший женщину, после случившегося от госпитализации отказался.
Ранее владелицу пансионата «Дом Пенино» в Новой Москве, где погибли несколько постояльцев, отправили под домашний арест. Женщина организовала учреждение, в котором грубо нарушались санитарно-эпидемиологические нормы. Напомним, о вспышке в пансионате «Дом Пенино» стало известно 8 февраля. Изначально считалось, что постояльцы массово заболели кишечной инфекцией. По словам родственников, к пожилым относились недостойно и даже привязывали из к кроватям.
