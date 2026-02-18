Расчёты ПВО сбили 14 украинских дронов над пятью регионами России за три часа

Наибольшее количество целей было поражено в небе над Белгородской и Курской областями — в каждом из этих регионов сбили по пять дронов. Ещё два вражеских беспилотника ликвидированы над территорией Ростовской области. По одному аппарату уничтожено в небе над Брянской и Орловской областями.