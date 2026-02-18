Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расчёты ПВО сбили 14 украинских дронов над пятью регионами России за три часа

Российские средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку на регионы России. В течение трёх часов дежурные расчёты перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Наибольшее количество целей было поражено в небе над Белгородской и Курской областями — в каждом из этих регионов сбили по пять дронов. Ещё два вражеских беспилотника ликвидированы над территорией Ростовской области. По одному аппарату уничтожено в небе над Брянской и Орловской областями.

В ведомстве уточнили, что все беспилотники были перехвачены в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

Ранее заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заверил, что прекращение работы терминалов Starlink в зоне проведения СВО не нарушило систему управления российскими войсками. Он подчеркнул, что даже после двух недель отключения, войска беспилотных систем продолжают действовать с прежней интенсивностью и эффективностью, что подтверждается объективными данными о результативности боевых действий против противника.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.