Расчёты ПВО сбили 14 украинских дронов над пятью регионами России за три часа

Наибольшее количество целей было поражено в небе над Белгородской и Курской областями — в каждом из этих регионов сбили по пять дронов. Ещё два вражеских беспилотника ликвидированы над территорией Ростовской области. По одному аппарату уничтожено в небе над Брянской и Орловской областями.
В ведомстве уточнили, что все беспилотники были перехвачены в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.
Ранее заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заверил, что прекращение работы терминалов Starlink в зоне проведения СВО не нарушило систему управления российскими войсками. Он подчеркнул, что даже после двух недель отключения, войска беспилотных систем продолжают действовать с прежней интенсивностью и эффективностью, что подтверждается объективными данными о результативности боевых действий против противника.
