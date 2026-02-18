Ричмонд
Над регионами России за три часа сбили 14 украинских БПЛА

Российские средства ПВО за три часа перехватили и уничтожили над регионами РФ 14 украинских БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

По данным Минобороны России, вечером 17 февраля дежурные силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников над территорией России. В течение примерно трёх часов было перехвачено и уничтожено 14 украинских летательных аппаратов.

Согласно информации ведомства, наибольшее число целей сбили над приграничными регионами: по пять беспилотников ликвидировали в небе над Белгородской областью и Курской областью. Ещё два аппарата уничтожили над Ростовской областью.

Кроме того, по одному дрону перехватили над Брянской областью и Орловской областью. Ведомство уточнило, что все цели были обнаружены и поражены в указанный временной интервал дежурными средствами ПВО.

Ранее сообщалось, что за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны сбили 151 украинский беспилотник над регионами России.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
