Над регионами России за три часа сбили 14 украинских БПЛА

По данным Минобороны России, вечером 17 февраля дежурные силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников над территорией России. В течение примерно трёх часов было перехвачено и уничтожено 14 украинских летательных аппаратов.
Согласно информации ведомства, наибольшее число целей сбили над приграничными регионами: по пять беспилотников ликвидировали в небе над Белгородской областью и Курской областью. Ещё два аппарата уничтожили над Ростовской областью.
Кроме того, по одному дрону перехватили над Брянской областью и Орловской областью. Ведомство уточнило, что все цели были обнаружены и поражены в указанный временной интервал дежурными средствами ПВО.
Ранее сообщалось, что за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны сбили 151 украинский беспилотник над регионами России.