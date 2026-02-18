TV4: в Швеции задержали россиянина по запросу США

Мужчина находился в международном розыске после заочного ареста в США. В декабре он был задержан S? PO в Стокгольме. Россиянин подозревается в нарушениях санкций в период с 2022 по 2023 год. Вашингтон требует экстрадиции задержанного.
Прокуратура и S? PO не комментируют детали дела. «Дело касается международного ордера на арест. Поскольку S? PO оказывает помощь другой стране в расследовании уголовного дела, мы не можем вдаваться в подробности», — заявил пресс-секретарь S? PO Юнатан Свенссон.
Окружной суд Стокгольма принял решение о задержании подозреваемого до утверждения экстрадиции генеральным прокурором, Верховным судом и правительством.