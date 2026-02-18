В Нью-Йорке при взрыве в церкви пострадали несколько человек

По данным издания, инцидент произошёл в храме Abundant Life Church в городе Бунвилл около 10.45 по местному времени, что соответствует 18.45 мск. За 20 минут до этого, в 10.23 (18.23 мск), экстренные службы получили сообщение о запахе газа в здании. После этого на объект направили пожарные расчёты.
Как уточняет газета, на место прибыли сотрудники пожарной службы Бунвилла и другие подразделения. Они осмотрели помещения, организовали проверку конструкций и оказали помощь пострадавшим. Точное число получивших травмы не уточняется.
Информацию о причинах произошедшего официальные органы пока не представили. Специалисты продолжают работу на месте происшествия.
Ранее в Сертолово Ленинградской области произошёл взрыв в здании военной комендатуры. По оперативным данным, первоначально сообщалось о двух погибших и возможном нахождении под завалами четырёх человек. Позднее стало известно, что число жертв увеличилось до трёх. СК возбудил уголовные дела после взрыва в здании.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.