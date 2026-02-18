Ричмонд
Один человек погиб, двое ранены в результате атаки ВСУ на Запорожскую область

Житель Токмака погиб, ещё двое мужчин получили ранения в результате атаки на Токмакский муниципальный округ в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона в своём Telegram-канале.

«В результате атаки противника на Токмакский муниципальный округ ранения, несовместимые с жизнью, получил житель города Токмака — мужчина 1968 года рождения», — говорится в сообщении.

Глава региона уточнил, что также пострадали мужчины 1949 и 1956 года рождения. По его данным, им оперативно оказали необходимую медицинскую помощь. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего и отметил, что семье окажут всю необходимую поддержку.

Ранее сообщалось, что жительница Запорожской области погибла в результате обстрела со стороны ВСУ в Каменско-Днепровском муниципальном округе. По информации главы региона, удар пришёлся по селу Водяное. Женщина 1985 года рождения находилась во дворе своего дома, когда разорвался снаряд.

