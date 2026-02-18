Один человек погиб, двое ранены в результате атаки ВСУ на Запорожскую область

Глава региона уточнил, что также пострадали мужчины 1949 и 1956 года рождения. По его данным, им оперативно оказали необходимую медицинскую помощь. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего и отметил, что семье окажут всю необходимую поддержку.