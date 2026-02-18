ВСУ двумя волнами атаковали Белгород ракетами HIMARS, есть повреждения. Видео © SHOT.
Первая серия взрывов прогремела над областным центром около одиннадцати часов вечера. Жители насчитали более десятка громких хлопков. По предварительным данным, все ракеты были уничтожены средствами противовоздушной обороны на подлёте к городу. Вторая волна обстрела пришлась на начало первого ночи. На этот раз после нескольких взрывов горожане заметили яркую вспышку и задымление в одном из районов. Выяснилось, что обломки одной из сбитых целей рухнули на крышу многоквартирного жилого дома, что привело к возгоранию.
Ранее расчёты ПВО сбили 14 украинских дронов над пятью регионами России за три часа. Наибольшее количество целей было поражено в небе над Белгородской и Курской областями — в каждом из этих регионов сбили по пять дронов. Ещё два вражеских беспилотника ликвидированы над территорией Ростовской области. По одному аппарату уничтожено в небе над Брянской и Орловской областями. Все беспилотники были перехвачены в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.
