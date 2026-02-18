ВСУ двумя волнами атаковали Белгород ракетами HIMARS, есть повреждения

Ранее расчёты ПВО сбили 14 украинских дронов над пятью регионами России за три часа. Наибольшее количество целей было поражено в небе над Белгородской и Курской областями — в каждом из этих регионов сбили по пять дронов. Ещё два вражеских беспилотника ликвидированы над территорией Ростовской области. По одному аппарату уничтожено в небе над Брянской и Орловской областями. Все беспилотники были перехвачены в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.