Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У здания Конгресса США задержали мужчину с заряженным дробовиком

На территории рядом с Капитолием задержали молодого человека с огнестрельным оружием.

Источник: Аргументы и факты

На территории рядом с Капитолием сотрудники правоохранительных органов США задержали молодого человека с огнестрельным оружием. Об инциденте рассказал глава полиции Капитолия Майкл Салливан во время брифинга для прессы.

По его словам, мужчина вышел из автомобиля с дробовиком и направился в сторону здания Конгресса, после чего был оперативно остановлен полицейскими. Правоохранители потребовали от него бросить оружие, и он выполнил распоряжение. Задержанному, как уточняется, 18 лет.

Салливан добавил, что дробовик был готов к использованию, а у молодого человека при себе находились патроны и разгрузочный жилет. При осмотре машины также обнаружили шлем и противогаз. Обстоятельства и возможные мотивы произошедшего в настоящее время устанавливаются.

Ранее в Миннеаполисе неизвестный распылил в сторону конгрессвумен Ильхан Омар неизвестное вещество.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше