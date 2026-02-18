У здания Конгресса США задержали мужчину с заряженным дробовиком

По его словам, мужчина вышел из автомобиля с дробовиком и направился в сторону здания Конгресса, после чего был оперативно остановлен полицейскими. Правоохранители потребовали от него бросить оружие, и он выполнил распоряжение. Задержанному, как уточняется, 18 лет.