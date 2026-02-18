У здания Конгресса США задержали мужчину с заряженным дробовиком

На территории рядом с Капитолием сотрудники правоохранительных органов США задержали молодого человека с огнестрельным оружием. Об инциденте рассказал глава полиции Капитолия Майкл Салливан во время брифинга для прессы.
По его словам, мужчина вышел из автомобиля с дробовиком и направился в сторону здания Конгресса, после чего был оперативно остановлен полицейскими. Правоохранители потребовали от него бросить оружие, и он выполнил распоряжение. Задержанному, как уточняется, 18 лет.
Салливан добавил, что дробовик был готов к использованию, а у молодого человека при себе находились патроны и разгрузочный жилет. При осмотре машины также обнаружили шлем и противогаз. Обстоятельства и возможные мотивы произошедшего в настоящее время устанавливаются.
Ранее в Миннеаполисе неизвестный распылил в сторону конгрессвумен Ильхан Омар неизвестное вещество.