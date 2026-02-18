В Белгородской области из-за атаки ВСУ пострадала энергоинфраструктура

Напомним, ВСУ двумя волнами атаковали Белгород ракетами HIMARS. Первая серия взрывов прогремела над областным центром около одиннадцати часов вечера. Жители насчитали более десятка громких хлопков. По предварительным данным, все ракеты были уничтожены средствами противовоздушной обороны на подлёте к городу. Вторая волна обстрела пришлась на начало первого ночи. На этот раз после нескольких взрывов горожане заметили яркую вспышку и задымление в одном из районов.