В Белгородской области из-за атаки ВСУ пострадала энергоинфраструктура

«По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Их масштаб будет окончательно ясен в светлое время суток», — написал он в своём телеграм-канале.
В Белгороде из-за падения обломков сбитых воздушных целей загорелась кровля многоквартирного дома. Пожар уже потушили. В селе Таврово Белгородского района выбиты стёкла в коммерческом здании. Аварийные и оперативные бригады занимаются ликвидацией последствий обстрела.
Напомним, ВСУ двумя волнами атаковали Белгород ракетами HIMARS. Первая серия взрывов прогремела над областным центром около одиннадцати часов вечера. Жители насчитали более десятка громких хлопков. По предварительным данным, все ракеты были уничтожены средствами противовоздушной обороны на подлёте к городу. Вторая волна обстрела пришлась на начало первого ночи. На этот раз после нескольких взрывов горожане заметили яркую вспышку и задымление в одном из районов.
