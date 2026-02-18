Гладков: ВСУ нанесли удар по Белгородской области, поврежден жилой дом

Как сообщили очевидцы, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили ракеты HIMARS по городу дважды за ночь. Первая серия взрывов прогремела около 23:00, тогда все цели были уничтожены на подлете. Около часа ночи последовала вторая атака — после взрывов местные жители заметили яркую вспышку и задымление, а также пожар на крыше жилого дома, куда упали обломки, передает Telegram-канал Shot.