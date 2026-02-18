Гладков: ВСУ нанесли удар по Белгородской области, поврежден жилой дом

Белгород и Белгородский округ вновь подверглись ракетному обстрелу, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили воздушные цели. По предварительным данным, пострадавших нет, однако зафиксированы повреждения объектов энергетической инфраструктуры и жилых зданий. Об этом в среду, 18 февраля, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По словам главы региона, в Белгороде в результате падения фрагментов сбитых ракет произошло возгорание на кровле многоквартирного дома — пожар оперативно ликвидирован. В селе Таврово повреждено остекление коммерческого объекта. Аварийные бригады уже приступили к устранению последствий.
— Есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Их масштаб будет окончательно ясен в светлое время суток, — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Как сообщили очевидцы, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили ракеты HIMARS по городу дважды за ночь. Первая серия взрывов прогремела около 23:00, тогда все цели были уничтожены на подлете. Около часа ночи последовала вторая атака — после взрывов местные жители заметили яркую вспышку и задымление, а также пожар на крыше жилого дома, куда упали обломки, передает Telegram-канал Shot.
16 февраля член Общественной палаты Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины накопили беспилотники для проведения массированных атак на российские регионы. По его словам, украинские военные намерены повторять многочасовые атаки, пока позволяют запасы дронов.