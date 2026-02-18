Ричмонд
В Белгороде после ракетной атаки загорелась крыша многоквартирного дома

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Возгорание на кровле многоквартирного дома в Белгороде произошло от падения фрагментов сбитых воздушных целей, возгорание ликвидировано, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: © РИА Новости

Ранее он сообщал, что Белгород и Белгородский муниципальный округ подверглись ракетному обстрелу, предварительно, пострадавших нет, есть повреждения объектов инфраструктуры.

«В Белгороде от падения фрагментов сбитых воздушных целей произошло возгорание на кровле многоквартирного дома — возгорание ликвидировано», — написал Гладков на платформе Max.

Мэр города Валетин Демидов, в свою очередь, отметил, что в многоквартирном доме повреждены кровля и технический этаж.

Кроме того, как добавил Гладков, в селе Таврово Белгородского округа повреждено остекление коммерческого объекта, аварийные и оперативные бригады занимаются ликвидацией последствий обстрела.