В Белгороде после ракетной атаки загорелась крыша многоквартирного дома

Ранее он сообщал, что Белгород и Белгородский муниципальный округ подверглись ракетному обстрелу, предварительно, пострадавших нет, есть повреждения объектов инфраструктуры.
«В Белгороде от падения фрагментов сбитых воздушных целей произошло возгорание на кровле многоквартирного дома — возгорание ликвидировано», — написал Гладков на платформе Max.
Мэр города Валетин Демидов, в свою очередь, отметил, что в многоквартирном доме повреждены кровля и технический этаж.
Кроме того, как добавил Гладков, в селе Таврово Белгородского округа повреждено остекление коммерческого объекта, аварийные и оперативные бригады занимаются ликвидацией последствий обстрела.