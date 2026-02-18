Ричмонд
TV4: в Швеции задержали россиянина по запросу США

Полиция безопасности Швеции задержала в Стокгольме гражданина Россия по запросу США.

Источник: Аргументы и факты

Полиция безопасности Швеции (SÄPO) задержала в Стокгольме гражданина Россия по запросу США. По данным телеканала TV4, мужчина находился в международном розыске после того, как американский суд заочно избрал ему меру пресечения.

Сообщается, что задержание произошло в декабре. По версии американских властей, россиянин мог быть причастен к нарушениям санкционного режима в период 2022—2023 годов, в связи с чем Вашингтон добивается его выдачи. В шведских силовых структурах и прокуратуре отказались раскрывать подробности расследования, указав лишь на наличие международного ордера на арест и сотрудничество с зарубежными партнёрами.

Как пояснили представители SÄPO, комментарии ограничены из-за помощи другой стране в уголовном деле. Окружной суд Стокгольма постановил оставить задержанного под стражей на время рассмотрения вопроса об экстрадиции. Окончательное решение должны принять генеральный прокурор, Верховный суд и правительство Швеции.

Ранее двое граждан России, объявленных в международный розыск за мошенничество и незаконную банковскую деятельность, были доставлены из Объединённых Арабских Эмиратов в РФ.

