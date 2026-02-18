Вооруженный 18-летний юноша пытался прорваться к Капитолию США

Axios отмечает, что в последнее время в адрес членов Конгресса участились угрозы со стороны американцев. В прошлом году полиция Капитолия начала проверять 15 тыс. эпизодов, связанных с угрозами в отношении конгрессменов. Это на 60% больше, чем в 2024 году, когда полиция зафиксировала 9,4 тыс. угроз.