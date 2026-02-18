Спасатели в Волгограде вытащили из Волги упавшую с «танцующего» моста девушку

Как рассказали в ведомстве, высота моста сопоставима с девятиэтажным домом. На реке сложная ледовая обстановка, однако спасателям удалось оперативно добраться до девушки в тяжелых условиях, лавируя между льдинами. В лодке один из них проводил реанимационные мероприятия, так как пострадавшая была без признаков жизни.