Спасатели в Волгограде вытащили из Волги упавшую с «танцующего» моста девушку

В Центральном районе Волгограда 17-летняя девушка упала с моста через Волгу, известного как «танцующий». Спасатели, ставшие очевидцами происшествия, мгновенно среагировали и извлекли пострадавшую без сознания из ледяной воды. Об этом сообщает V1.RU со ссылкой на региональную службу спасения.
Как рассказали в ведомстве, высота моста сопоставима с девятиэтажным домом. На реке сложная ледовая обстановка, однако спасателям удалось оперативно добраться до девушки в тяжелых условиях, лавируя между льдинами. В лодке один из них проводил реанимационные мероприятия, так как пострадавшая была без признаков жизни.
На берегу пострадавшую передали бригаде скорой помощи, медики продолжили реанимацию и доставили ее в больницу № 25. В облздраве подтвердили, что девушка находится в реанимации в крайне тяжелом, нестабильном состоянии, врачи борются за ее жизнь.
Обстоятельства произошедшего устанавливает полиция. По словам очевидцев, происшествие случилось за несколько дней до 18-летия пострадавшей, говорится в сообщении.
16 февраля мужчина провалился под лед на канале имени Москвы около деревни Карманово. Он сам выбрался на поверхность, после чего спасатели оказали ему необходимую помощь.