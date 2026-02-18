У Северных Курил произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 4,5

ХАБАРОВСК, 18 февраля. /ТАСС/. Специалисты зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,5 у Северных Курил. Сейсмособытие могли ощутить жители Северо-Курильска, сообщили на сейсмической станции «Южно-Сахалинск» регионального филиала Единой геофизической службы РАН.
По данным службы, толчки зафиксировали во втором часу ночи в 77 км юго-восточнее города Северо-Курильска на глубине 41 км под морским дном. Магнитуда составила 4,5.
«Могли ощутить в Северо-Курильске силой до трех баллов», — говорится в сообщении.