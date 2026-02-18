В Вашингтоне задержали парня с заряженным дробовиком у здания Конгресса

По его словам, человек вышел из автомобиля с оружием и побежал в сторону Капитолия. Сотрудники полиции остановили его и потребовали бросить дробовик.
«Человек вышел из автомобиля с дробовиком и побежал к Капитолию. Он был остановлен сотрудниками полиции Капитолия. Они приказали ему бросить оружие, он подчинился», — сказал Салливан.
Он уточнил, что задержанному 18 лет. Дробовик оказался заряжен. На мужчине был разгрузочный жилет, при нём находились патроны. В автомобиле сотрудники обнаружили шлем и противогаз. Салливан отметил, что мотивы задержанного пока не установили. Следственные действия продолжаются.
Ранее в одном из храмов штата Нью-Йорк произошёл взрыв, несколько человек получили травмы. Инцидент случился в церкви Abundant Life Church в городе Бунвилл около 10.45 по местному времени. За 20 минут до этого экстренные службы получили сигнал о запахе газа в здании. После обращения на место направили пожарные расчёты.
