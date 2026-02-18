В Вашингтоне задержали парня с заряженным дробовиком у здания Конгресса

Ранее в одном из храмов штата Нью-Йорк произошёл взрыв, несколько человек получили травмы. Инцидент случился в церкви Abundant Life Church в городе Бунвилл около 10.45 по местному времени. За 20 минут до этого экстренные службы получили сигнал о запахе газа в здании. После обращения на место направили пожарные расчёты.