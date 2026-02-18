Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Вашингтоне задержали парня с заряженным дробовиком у здания Конгресса

Полиция задержала у здания Конгресса США мужчину с заряженным дробовиком, инцидент произошёл на прилегающей к Капитолию территории. Об этом сообщил на пресс-конференции шеф полиции Капитолия Майкл Салливан.

По его словам, человек вышел из автомобиля с оружием и побежал в сторону Капитолия. Сотрудники полиции остановили его и потребовали бросить дробовик.

«Человек вышел из автомобиля с дробовиком и побежал к Капитолию. Он был остановлен сотрудниками полиции Капитолия. Они приказали ему бросить оружие, он подчинился», — сказал Салливан.

Он уточнил, что задержанному 18 лет. Дробовик оказался заряжен. На мужчине был разгрузочный жилет, при нём находились патроны. В автомобиле сотрудники обнаружили шлем и противогаз. Салливан отметил, что мотивы задержанного пока не установили. Следственные действия продолжаются.

Ранее в одном из храмов штата Нью-Йорк произошёл взрыв, несколько человек получили травмы. Инцидент случился в церкви Abundant Life Church в городе Бунвилл около 10.45 по местному времени. За 20 минут до этого экстренные службы получили сигнал о запахе газа в здании. После обращения на место направили пожарные расчёты.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше