Четыре человека погибли и 29 пострадали в результате ДТП в США

Четыре человека погибли и 29 пострадали в результате ДТП в штате Колорадо, США. Об этом 17 февраля сообщила газета The Denver Post со ссылкой на источники.

Источник: РИА "Новости"

«Четыре человека погибли и 29 получили ранения в результате аварии на юге Колорадо, в которой участвовало более 30 автомобилей», — сказано в публикации.

Отмечается, что происшествие было связано с сильным ветром, который сдул грунт на автомагистрали I-25. В настоящий момент участок близ аварии в северном направлении закрыт.

Пострадавшие были доставлены в больницы, степень их травм неизвестна.

По данным издания, во время происшествия также погибли четыре козы, находящиеся в прицепе одного из автомобилей. Остальные 28 выжили — животных эвакуировали.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства происшествия.

В Сирии 13 человек пострадали в результате ДТП 13 февраля. Несколько автобусов столкнулись с грузовиком на автодороге между населенным пунктом Аль-Мансура и провинцией Ракка.

