Четыре человека погибли и 29 пострадали в результате ДТП в США

«Четыре человека погибли и 29 получили ранения в результате аварии на юге Колорадо, в которой участвовало более 30 автомобилей», — сказано в публикации.
Отмечается, что происшествие было связано с сильным ветром, который сдул грунт на автомагистрали I-25. В настоящий момент участок близ аварии в северном направлении закрыт.
Пострадавшие были доставлены в больницы, степень их травм неизвестна.
По данным издания, во время происшествия также погибли четыре козы, находящиеся в прицепе одного из автомобилей. Остальные 28 выжили — животных эвакуировали.
В настоящий момент выясняются все обстоятельства происшествия.
В Сирии 13 человек пострадали в результате ДТП 13 февраля. Несколько автобусов столкнулись с грузовиком на автодороге между населенным пунктом Аль-Мансура и провинцией Ракка.