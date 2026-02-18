В Самарской области объявили угрозу атаки беспилотников

САМАРА, 18 февраля. /ТАСС/. Угроза атаки беспилотников введена в Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
«Уважаемые жители. В Самарской области действует угроза атаки БПЛА. Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности. Введены временные ограничения в действии мобильного интернета» — написал он в Мах.
