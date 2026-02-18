В Приамурье из-за схода вагона задержали два пассажирских поезда

В Амурской области задержались два пассажирских поезда из-за схода вагона грузового состава на участке в Зейский округ. О ситуации сообщили в региональном управлении МЧС России, уточнив, что инцидент повлиял на движение поездов в ночное время.
По состоянию на раннее утро 18 февраля пассажиры находились в составах, для них организовали питание и подвоз воды силами Дальневосточной железной дороги. Также обеспечивались медицинское сопровождение и противопожарная безопасность.
Сход грузового вагона произошёл 17 февраля на перегоне между путевым постом 2 683-го километра и станцией Верхнезейск. Пострадавших нет, на место направили восстановительный поезд для устранения последствий. Из-за происшествия ожидалась задержка поездов № 363 Комсомольск-на-Амуре — Тында и в обратном направлении.
Ранее в Башкортостане на рельсах нашли женщину с отрезанной ногой, в шоковом состоянии ее госпитализировали в больницу.