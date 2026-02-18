Мать погибшего в Охотском море подростка возложила вину на выжившего члена семьи

Сам выживший ранее рассказал, что целью этого семейного путешествия было наблюдение за китами. Однако из-за неисправности мотора и решения отойти далеко от берега родственники оказались в смертельной ловушке на 67 дней. Первые дни мужчина вместе с братом и племянником пытались привлечь внимание проходящих судов, но их усилия оказались тщетными. Штормы, голод и жажда постепенно истощали их силы.