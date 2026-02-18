Мать погибшего в Охотском море подростка возложила вину на выжившего члена семьи

В Октябрьском районном суде Улан-Удэ выступила мать 15-летнего Ильи Пичугина, который отправился в плавание по Охотскому морю вместе с отцом Сергеем и его братом Михаилом и не вернулся. Женщина возложила ответственность за трагедию на единственного выжившего — Михаила Пичугина.
— Он виноват. Ребенка уже нет в живых, — заявила мать в суде.
Она рассказала, что была категорически против поездки сына с бывшим мужем, однако подросток уехал к отцу в Хабаровский край тайком, после чего они вышли в море и пропали.
Женщина также сообщила, что неоднократно обращалась в различные инстанции и поисковые службы с просьбой начать поиски, но получала лишь формальные отписки. По ее мнению, если Михаил Пичугин может понести наказание по закону, то должен его понести, передает ТАСС.
9 февраля выживший после двух месяцев дрейфа в Охотском море Михаил Пичугин частично признал вину в гибели брата и племянника.
Сам выживший ранее рассказал, что целью этого семейного путешествия было наблюдение за китами. Однако из-за неисправности мотора и решения отойти далеко от берега родственники оказались в смертельной ловушке на 67 дней. Первые дни мужчина вместе с братом и племянником пытались привлечь внимание проходящих судов, но их усилия оказались тщетными. Штормы, голод и жажда постепенно истощали их силы.