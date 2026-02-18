Выпускники детдома под Екатеринбургом обвинили воспитателей в издевательствах

Как пояснил Панкратов, он начал работать в детдоме волонтером в 2015 году, но спустя год прекратил прямой контакт с детьми. Недавно он возобновил общение, и бывшие воспитанники поделились с ним шокирующими подробностями. На видеообращении, которое Панкратов опубликовал на своей странице в соцсети «Вконтакте», один из выпускников рассказал, что воспитательница запирала его в туалете на перевязку от халата, морила голодом и подговаривала других детей травить его брата с психическими особенностями, чтобы добиться принудительной госпитализации.