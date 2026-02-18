Выпускники детдома под Екатеринбургом обвинили воспитателей в издевательствах

Бывшие воспитанники социально-реабилитационного центра «Красногорский» в Свердловской области спустя несколько лет после выпуска рассказали о жестоком обращении, которому подвергались с 2017 по 2022 год. Истории пострадавших опубликовал волонтер Никита Панкратов, после чего ими заинтересовались правозащитники и детский омбудсмен.
Как пояснил Панкратов, он начал работать в детдоме волонтером в 2015 году, но спустя год прекратил прямой контакт с детьми. Недавно он возобновил общение, и бывшие воспитанники поделились с ним шокирующими подробностями. На видеообращении, которое Панкратов опубликовал на своей странице в соцсети «Вконтакте», один из выпускников рассказал, что воспитательница запирала его в туалете на перевязку от халата, морила голодом и подговаривала других детей травить его брата с психическими особенностями, чтобы добиться принудительной госпитализации.
На ситуацию отреагировала телеведущая Екатерина Гордон, пообещав обратиться к главе СК Александру Бастрыкину. Детский омбудсмен региона Татьяна Титова заявила, что информация будет проверена, однако отметила, что ранее выпускники в ведомство не обращались.
«Красногорский» уже попадал в скандал в 2022 году, когда бывшая сотрудница рассказывала о лишении детей еды и запирании в туалете. Тогда прокуратура проводила проверку, сообщило издание E1.RU.
Ранее стало известно, что Следственный комитет проверит частный детский сад в Москве, в котором малышей силой «успокаивали» перед сном. Камеры видеонаблюдения сняли, как воспитательница наваливается на ребенка и придавливает его к кровати, чтобы тот уснул. Женщину уже уволили. Сам садик считается элитным, им владеет блогерша, продающая онлайн-курсы. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого скандала.