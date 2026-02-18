МЧС назвало причину пожара во Владивостоке, в котором погибли трое детей

МЧС назвало официальную причину трагического пожара в доме на улице Толстого, 30 во Владивостоке, произошедшего 12 февраля. Следователи ведомства пришли к выводу, что возгорание началось из‑за детской игры с огнём. В результате пожара в квартире погибли трое детей 3, 6 и 9 лет.
Об этом сообщили «Вести: Приморье». СМИ ссылается на интервью исполняющего обязанности заместителя начальника главка МЧС по Приморскому краю Александра Мешкова в эфире «Радио России. Приморье». В этом интервью Мешков упомянул запись камеры наблюдения в квартире.
По словам Мешкова, на видеозаписи видно, что ребёнок берёт оставленную в комнате зажигалку и поджигает лежащую на кровати игрушку. После этого огонь быстро распространяется по помещению. Дети, по словам спасателя, испугались и не вышли из комнаты.
Ранее в МЧС и СК сообщали, что сигнал о пожаре в многоквартирном доме № 30 поступил вечером. На месте работали несколько пожарных расчётов. Спасти детей не удалось. Огонь успел охватить квартиру примерно на 30 квадратных метров. Причиной смерти назвали отравление продуктами горения.