МЧС назвало причину пожара во Владивостоке, в котором погибли трое детей

По словам Мешкова, на видеозаписи видно, что ребёнок берёт оставленную в комнате зажигалку и поджигает лежащую на кровати игрушку. После этого огонь быстро распространяется по помещению. Дети, по словам спасателя, испугались и не вышли из комнаты.