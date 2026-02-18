Водитель автобуса в Комсомольске-на-Амуре получил срок за ДТП «под мефедроном»

В Комсомольске-на-Амуре к реальному лишению свободы приговорен водитель пассажирского автобуса за вождение в состоянии наркотического опьянения, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Ранее транспорт ПАЗ Vеctor Next под управлением гражданина попал в дорожную аварию, после чего сотрудники Госавтоинспекции доставили водителя в наркологический диспансер для медицинского освидетельствования.
Результаты показали, что мужчина принимал марихуану и мефедрон. Ранее он уже был привлечен к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и имел судимость.
Было возбуждено уголовное дело. На суде водитель не признал вину и отрицал употребление наркотиков, утверждая, что два месяца назад перенес операцию под наркозом, и наркотики могли попасть в его организм во время медицинских процедур.
Однако лечащий врач и главный врач больницы подтвердили, что во время операции и лечения наркотические препараты не применялись.
Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре признал подсудимого виновным в повторном управлении транспортом в состоянии опьянения (ч.1 ст. 264.1 УК РФ).
— Судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.
