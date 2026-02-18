В Стокгольме задержали россиянина по запросу США

По информации журналистов, мужчина был взят под стражу в Стокгольме ещё в декабре прошлого года. Причиной стали подозрения в нарушении санкционного режима в период с 2022 по 2023 год. В настоящий момент Вашингтон официально требует экстрадиции задержанного.
Представители прокуратуры и СЕПО отказываются раскрывать детали дела. Пресс-секретарь СЕПО Юнатан Свенссон пояснил, что ведомство оказывает содействие иностранному государству в уголовном расследовании, поэтому подробности разглашению не подлежат. Он лишь подтвердил, что дело связано с международным ордером на арест.
Окружной суд Стокгольма уже принял решение о содержании россиянина под стражей до момента утверждения экстрадиции. Окончательное решение по данному вопросу будет приниматься генеральным прокурором, Верховным судом и правительством Швеции.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, внесен в перечень террористов и экстремистов.