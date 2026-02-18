Ричмонд
В Стокгольме задержали россиянина по запросу США

Сотрудники полиции безопасности Швеции (СЕПО) задержали гражданина России, объявленного в международный розыск Соединёнными Штатами. Об этом сообщил телеканал TV4.

Источник: Life.ru

По информации журналистов, мужчина был взят под стражу в Стокгольме ещё в декабре прошлого года. Причиной стали подозрения в нарушении санкционного режима в период с 2022 по 2023 год. В настоящий момент Вашингтон официально требует экстрадиции задержанного.

Представители прокуратуры и СЕПО отказываются раскрывать детали дела. Пресс-секретарь СЕПО Юнатан Свенссон пояснил, что ведомство оказывает содействие иностранному государству в уголовном расследовании, поэтому подробности разглашению не подлежат. Он лишь подтвердил, что дело связано с международным ордером на арест.

Окружной суд Стокгольма уже принял решение о содержании россиянина под стражей до момента утверждения экстрадиции. Окончательное решение по данному вопросу будет приниматься генеральным прокурором, Верховным судом и правительством Швеции.

Ранее СК завершил расследование в отношении актёра Артура Смольянинова*, обвиняемого в распространении фейков об Армии России. В ведомстве уточнили, что Смольянинову* заочно предъявлено обвинение, он объявлен в международный розыск. На имущество актёра наложен арест.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, внесен в перечень террористов и экстремистов.

