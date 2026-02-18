В Стокгольме задержали россиянина по запросу США

По информации журналистов, мужчина был взят под стражу в Стокгольме ещё в декабре прошлого года. Причиной стали подозрения в нарушении санкционного режима в период с 2022 по 2023 год. В настоящий момент Вашингтон официально требует экстрадиции задержанного.