Сердце остановилось в скорой: 81-летний пенсионер погиб после пожара в квартире во Владивостоке

Трагедия случилась в жилом доме на улице Адмирала Юмашева во Владивостоке. Пожар, охвативший всего пару метров на кухне, обернулся гибелью человека. Врачи до последнего боролись за жизнь пожилого хозяина квартиры. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Как стало известно, тревожный вызов поступил на пульт пожарной охраны. Уже через пять минут расчеты были у дома. Из окна квартиры на третьем этаже валил дым. Спасатели вскрыли дверь и обнаружили, что на кухне горит мебель.
Звено газодымозащитной службы немедленно приступило к разведке. В задымленном помещении находилась пожилая пара.
«Пожарные МЧС России вынесли из квартиры двух пострадавших: мужчину 1943 года рождения и женщину 1947 года рождения. Их передали медикам. К сожалению, мужчина скончался в карете скорой помощи», — рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Площадь возгорания составила всего около двух квадратных метров. На месте работают дознаватели, им предстоит выяснить точную причину трагедии.