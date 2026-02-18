В Новосибирской области водитель буксируемого автомобиля погиб в ДТП

Вечером 17 февраля в Чулымском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, авария случилась в 18:20 на 1331-м километре трассы Р-254 «Иртыш». Водитель за рулем автомобиля «УАЗ» двигался со стороны Новосибирска и буксировал автомобиль Fiat Ducato, которым управлял мужчина.
В пути следования произошло столкновение: буксируемый Fiat выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Dong Feng. От удара Fiat отбросило обратно на его полосу движения, где он столкнулся с автомобилем «ГАЗель».
В результате аварии водитель автомобиля Fiat Ducato получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
